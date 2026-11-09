На Гаити Временный избирательный совет (CEP) представил Министерству экономики и финансов свои потребности в финансировании предстоящих выборов. Встреча совета с министром экономики и финансов Сержем Габриэлем Коленом состоялась 5 ноября 2026 года. Как сообщает The Rio Times, стороны обсудили обновление плана расходов в соответствии с новым избирательным календарем.

Пересмотр избирательного бюджета

Министерство заявило, что консультации по возможной корректировке избирательного бюджета, в частности его увеличению, продолжатся. В июле Офис премьер-министра и CEP согласовали бюджет выборов на уровне 120 млн долларов. До этого правительство отклонило предыдущие предложения избирательного совета, которые составляли от 200 млн до 250 млн долларов.

Совместное заявление Офиса премьер-министра и CEP в июле предусматривало возможность пересмотра суммы в случае изменения потребностей. По данным Министерства экономики и финансов, по состоянию на 30 сентября в совместный фонд, которым управляет Программа развития ООН, уже перечислили 80,651 млн долларов. Еще 39,349 млн долларов заложено в государственном бюджете на 2026–2027 финансовый год, эти средства должны поступать постепенно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дата первого тура

CEP 28 октября опубликовал обновленный избирательный календарь, согласно которому первый тур президентских и парламентских выборов запланирован на воскресенье, 18 июля 2027 года. В министерстве отметили, что сумма в 120 млн долларов была определена до последнего пересмотра календаря. В то же время информация об объеме уже потраченных на подготовку выборов средств не публиковалась.

Временный избирательный совет отвечает за организацию регистрации избирателей, выдвижения кандидатур и голосования. Министерство экономики и финансов обеспечивает выделение государственных средств для его работы.

Читай нас в