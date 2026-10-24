Избирательный суд Бразилии обязал удалить из социальных сетей видео, на которых трое задержанных показаны в футболках в поддержку президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Решение 23 октября приняла член Высшего избирательного суда Эстела Аранья — за два дня до второго тура президентских выборов. Как сообщает The Rio Times, суд пришел к выводу, что эти публикации неправомерно связывают Партию трудящихся Лулы с преступностью.

Какие видео должны удалить

На записях, сделанных после задержания в городе Пирасикаба в штате Сан-Паулу, видны двое взрослых и 17-летний подросток. На их футболках была надпись: «Учителя Apeoesp с Лулой». Постановление распространяется на публикации в X и Instagram, а также на материалы в WhatsApp-канале «Tropa do Flávio».

По данным издания, видео публиковали избранные в верхнюю палату парламента сенаторы Гильерме Деррите из партии Progressistas и Карлос Жорди из Либеральной партии, которая поддерживает кандидата в президенты Флавиу Болсонару. Коалиция Лулы обратилась в суд со срочным заявлением.

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Позиция суда и проверка

Аранья отметила, что содержание публикаций представляет связь между Партией трудящихся и преступностью как установленный факт. Она указала, что само появление подозреваемых в футболках кандидата не доказывает связи между ними и кандидатом или его партией. По оценке судьи, такие материалы в принципе выходят за рамки политической и предвыборной критики.

Обстоятельства появления футболок на задержанных остаются предметом проверки. Военных полицейских обвиняют в том, что они якобы заставили трех человек надеть футболки после остановки. Мать несовершеннолетнего сообщила, что ее сын вышел из дома в синей майке, а полиция якобы заставила его переодеться.

Гражданская полиция зарегистрировала дело по возможным фактам угроз, принуждения и злоупотребления властью. Омбудсмен военной полиции также начал расследование. Судебное решение касается распространения видео, а не вины задержанных или действий полицейских.

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