Высший избирательный суд Бразилии запретил федеральному депутату Николасу Феррейре и инфлюенсеру Пабло Марсалу публиковать ложный или незаконный контент о выборах до окончания голосования 25 октября. Оба поддерживают сенатора от Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару, который участвует во втором туре президентских выборов против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. О решении, принятом 23 октября, сообщает The Rio Times.

Штрафы для авторов и платформ

Инспектор по избирательным вопросам Рикарду Виллас Боас Куэва постановил, что за каждую публикацию с нарушением запрета Феррейра и Марсал должны заплатить по 100 тысяч реалов. Ограничения касаются, в частности, злоупотребления искусственным интеллектом и использования изображений детей в избирательном контенте.

Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и Threads, а также социальная сеть X должны каждые шесть часов представлять отчеты об охвате и распространении материалов с двух аккаунтов в преддверии голосования и в день выборов. За невыполнение этого требования каждой платформе грозит штраф в размере 500 тысяч реалов.

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Жалоба коалиции Лулы

Решение было принято после жалобы коалиции Лулы Brasil Pronto pra Mais. Ее представители заявили, что публикации союзников Болсонару распространялись также среди пользователей, не подписанных на их страницы. В то же время Куэва отметил, что данные платформ не объясняют механизм такого распространения и не доказывают незаконного содействия со стороны алгоритмов.

19 октября суд уже запретил Феррейре и Марсалу повторно публиковать материалы, удаление которых было предписано предыдущими решениями. Тогда за каждое нарушение предусматривался штраф в размере 50 тысяч реалов, а Meta и X обязали прекратить платное продвижение этих аккаунтов до 23:59 25 октября.

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