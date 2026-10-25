В Питермарицбурге, ЮАР, в Комиссию по культурным, религиозным и языковым правам подали жалобу на Избирательную комиссию страны (IEC). Причиной стало привлечение мужчины, не соответствовавшего стандартам переводчика южноафриканского жестового языка, на семинаре по выборам для людей с инвалидностью. Мероприятие состоялось 16 октября в городской ратуше Мсандузи.

Как сообщает Daily Maverick, Табо Нкселе сказал, что ранее не переводил на мероприятиях и не владеет жестовым языком в полной мере. По его словам, он знает дактильный алфавит и может общаться со своей матерью, которая не слышит. Нкселе также сообщил, что после мероприятия получил 50 рандов на транспорт.

Позиция избирательной комиссии

Заместитель генерального директора IEC Виктор Шейл заявил, что комиссия обычно не нанимает переводчиков по всей стране, а использует людей, предложенных местными организациями в общинах, где проводятся мероприятия. По его словам, в начале семинара организации людей с инвалидностью попросили помочь с переводом, и одна из них предложила участника, который, как видно на распространенном видео, не соответствовал стандартам переводчика.

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Шейл признал, что это нарушило право глухих участников на равный доступ к информации, и сказал, что IEC приносит извинения за инцидент. В то же время заместитель председателя организации Liberation of Disabled Peoples Ability Фатисиве Мхизе заявила, что сотрудница IEC обращалась к ней 10 сентября по поводу человека со знанием жестового языка. По словам Мхизе, Нкселе был обычным членом общины и не работал в ее организации.

Призывы расследовать инцидент

Представители сообщества глухих и переводчики заявили, что дактильное воспроизведение алфавита без надлежащей структуры не обеспечивает доступа к содержанию выступлений. Директор по образованию DeafSA Ингрид Паркин подчеркнула, что это не дает глухим людям доступа к информации и, по ее оценке, лишает их конституционного права на информацию и голосование.

Доктор Салли Маепа из Южноафриканского языкового совета заявила, что знание жестового языка или воспитание в семье глухих людей не делает человека профессиональным переводчиком без специального образования и проверки компетентности. Комиссия по культурным, религиозным и языковым правам сообщила, что знает об инциденте и будет расследовать его обстоятельства.

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