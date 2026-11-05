В США выборы на вакантное место от штата Мэн в Палате представителей переходят к подсчёту по системе рейтингового голосования. Согласно предварительным результатам первого раунда, ни один кандидат не получил большинства голосов, сообщает The Hill.

Предварительные результаты

Республиканец Пол ЛеПейдж набрал почти 50% голосов и опередил демократа Мэтта Данлапа, получившего 48%. ЛеПейдж преждевременно заявил о победе, хотя победитель гонки ещё не определён.

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что сначала необходимо проверить итоги голосования в каждом муниципалитете. После верификации, если подтвердится, что ни один из кандидатов не набрал большинства, штат проведёт подсчёт по системе рейтингового голосования.

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Как работает система

Избиратели располагают кандидатов в бюллетене в порядке предпочтения. Если никто не получает большинства голосов первого предпочтения, кандидата с наименьшим числом голосов исключают, а голоса его избирателей перераспределяют в соответствии с их следующим выбором.

Мэн и Аляска — единственные штаты США, где рейтинговое голосование применяется на уровне всего штата. В Мэне систему ввели в 2018 году после того, как избиратели одобрили соответствующую инициативу на референдуме 2016 года.

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