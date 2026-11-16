В японской Фукуоке выборы мэра, в которых баллотировались рекордные 13 кандидатов, завершились без победителя. Ни один из претендентов не набрал минимальные 25% голосов, необходимые для избрания, сообщает The Japan Times.

Лидеру не хватило двух процентных пунктов

Больше всего голосов — 137 667, или около 23% — получил 56-летний бывший депутат Палаты представителей Сюдзи Инатоми. Он признал, что не смог достичь цели, хотя и занял первое место по числу голосов.

Явка на выборах составила 45,6%. Всего было подано 592 723 голоса, что на 11,3 процентного пункта больше, чем на предыдущих выборах мэра крупнейшего города региона Кюсю.

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Рекордное число претендентов

Второе место занял бывший независимый депутат городского совета Фукуоки Ю Синмура, опередивший инженера по информационным технологиям Кэнтаро Мори всего на 618 голосов. Мори является членом Консервативной партии Японии. Четвертое место занял бывший депутат городского совета Такаси Сирабэ, выдвинутый городской группой Либерально-демократической партии.

Действующий мэр Соичиро Такасима в августе объявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, но не назвал предпочтительного преемника. Крупные партии также не поддержали единого кандидата. По данным издания, четыре лидера гонки вместе получили около двух третей голосов.

Кандидаты могут оспорить решение городской избирательной комиссии об отсутствии победителя. Если возражений не будет, повторные выборы должны состояться до 19 января.

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