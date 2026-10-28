Выборы в Израиле завершились вероятным политическим тупиком: ни Биньямин Нетаньяху, ни Гади Айзенкот не имеют шансов получить большинство. Об этом сообщает Euronews.

Послевыборная ситуация в Израиле

В программе Europe Today бывший представитель правительства Израиля Эйлон Леви обсудил последствия голосования, возможные дальнейшие шаги и вопрос о том, может ли это стать началом конца политической эпохи Нетаньяху. Также речь шла о роли арабских партий в определении того, кто станет следующим премьер-министром страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разговоры с Путиным

Отдельной темой стали редкие телефонные разговоры лидера Финляндии Александра Стубба и лидера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным, главой России — государства-агрессора. В выпуске рассматривалось, могут ли эти звонки приблизить мирные переговоры, тогда как Европа стремится получить место за столом переговоров.

Среди других тем выпуска были выборы в Сербии, где оппозиция во главе со студентами добилась неожиданного успеха, будущие промежуточные выборы в США и ситуация вокруг Килиана Мбаппе. Ирландский спортивный журналист Кен Эрли оценил влияние шутки футболиста о Мао Цзэдуне, после которой Мбаппе потерял спонсорские контракты в Китае.

Читай нас в