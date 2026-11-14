Избиратели Калифорнии одобрили конституционную поправку Proposition 42, которая запрещает штату вводить новые налоги на владение личными активами. По данным Jerusalem Post, за инициативу проголосовали чуть более 51% избирателей, против — почти 49%, когда было подсчитано около 96% бюллетеней.

Каких активов касается запрет

Поправка распространяется на пенсионные счета 401(k), финансовые инвестиции, цифровые активы, интеллектуальную собственность и доли в бизнесе. Недвижимость в перечень не входит. Она также запрещает штату вводить налоги задним числом, кроме случаев объявления чрезвычайного положения на уровне штата.

В то же время поправка не отменяет действующие налоги на доходы и реализованный прирост капитала. В Калифорнии обычно облагаются налогом доход и прибыль от проданных активов, а не рост их стоимости до продажи.

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Параллельно отклонили налог для миллиардеров

Голосование состоялось после того, как избиратели отдельно отклонили Proposition 40. Эта инициатива предусматривала единовременный налог в размере 5% для миллиардеров Калифорнии. Предполагалось, что привлеченные средства будут преимущественно направлены на здравоохранение, а также на образование и продовольственную помощь.

Proposition 42 предложили как альтернативную меру, призванную не допустить вступления в силу Proposition 40. Кампанию в поддержку поправки организовала группа Building a Better California, которую финансировали сооснователь Google Сергей Брин, венчурные инвесторы и другие руководители технологического сектора. Ее также поддержали California Small Business Association, California Senior Alliance и California Professional Firefighters.

Сторонники запрета заявляли, что без таких ограничений налоги на накопленное имущество потенциально могут распространиться не только на миллиардеров, но и на пенсионные сбережения и другие финансовые активы обычных жителей штата. Сторонники Proposition 40 сообщили, что могут вернуться с другой инициативой о налоге на богатство на выборах 2028 года, однако теперь она должна учитывать новые конституционные ограничения.

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