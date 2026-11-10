Избиратели в Калифорнии, США, отвергли Proposition 40 — инициативу о введении разового 5%-ного налога на состояние жителей штата с чистым капиталом более $1 млрд. Как сообщает France 24, Associated Press в понедельник установило, что голосов против предложения уже достаточно для его отклонения.

Голосование стало одним из крупнейших в США испытаний идеи налогообложения состояния сверхбогатых людей, которую давно поддерживают прогрессивные политики. Сторонники инициативы планировали направить большую часть поступлений на компенсацию сокращения федерального финансирования здравоохранения, а 10% — на образование и программы продовольственной помощи.

Кампания против налога собрала значительно больше средств

Профсоюз SEIU United Healthcare Workers West, поддерживавший налог, заявлял, что он необходим для компенсации примерно $100 млрд, которые Калифорния, по его оценке, потеряет из-за сокращения федерального медицинского финансирования в течение пяти лет.

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В то же время противники Proposition 40 утверждали, что принятие налога могло бы побудить самых состоятельных налогоплательщиков покинуть штат. Кампания против инициативы собрала примерно в десять раз больше средств, чем ее сторонники. Комитет Building a Better California, работавший над отклонением предложения и поддерживавший другие инициативы по отмене налога, привлек более $333 млн. Почти треть этой суммы предоставил сооснователь Google Сергей Брин, потративший на борьбу с налогом более $100 млн.

Поддержка зависела от возраста и дохода

Согласно опросу AP Voter Poll, большинство избирателей Калифорнии младше 30 лет поддержали Proposition 40. Среди избирателей в возрасте от 65 лет около семи из десяти проголосовали против. Инициативу поддержала примерно половина респондентов с годовым доходом домохозяйства менее $100 тыс., тогда как почти шесть из десяти избирателей с доходом от $100 тыс. выступили против.

Против налога также высказались губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, Planned Parenthood и Калифорнийская медицинская ассоциация. Их беспокоило распределение налоговых поступлений, а также возможное влияние отъезда состоятельных жителей на бюджет штата, который в значительной степени зависит от подоходного налога, уплачиваемого самыми богатыми жителями.

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