В провинции Кунар на северо-востоке Афганистана взрыв в доме рядом со средней школой унес не менее 10 жизней. Среди погибших есть ученики, еще почти 110 человек получили ранения, сообщает Anadolu Agency.

Взрыв в районе Андирсир

Инцидент произошел в районе Андирсир города Асадабад — административного центра провинции Кунар. По данным местного телеканала Tolo News, взрыв прогремел в доме неподалеку от школы.

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Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что, согласно предварительным выводам, взрыв произошел из-за «халатности и неосторожности» на складе взрывчатых веществ, принадлежавшем горнодобывающим компаниям.

Обстоятельства выясняются

Глава информационного ведомства провинции Кунар Сами уль-Хак Баян ранее сообщил, что в доме возле школы хранилась взрывчатка для горных работ. По его словам, взрыв также повредил несколько расположенных рядом домов. Кани добавил, что обстоятельства инцидента будут дополнительно расследованы.

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