Взрыв газового баллона в Лахоре убил рабочего и травмировал восьмерых — Dawn
В Лахоре, Пакистан, в результате взрыва газового баллона на фабрике погиб 35-летний работник Саджид. Еще восемь его коллег получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Dawn.
Инцидент произошел в воскресенье на улице Гурумангат в районе Гулберг в Лахоре.
Взрыв на фабрике
Взрыв произошел на первом этаже фабрики Shezan Bakers. В тот момент там работали более 40 сотрудников. По словам представителя Rescue 1122, после взрыва обрушилась часть здания.
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Пострадавших доставили в больницу
Представитель спасательной службы также сообщил, что взрыв произошел вскоре после утечки газа из баллона. Он назвал погибшего Саджидом и отметил, что спасатели доставили пострадавших в больницу.
По данным издания, погибший и все восемь пострадавших были сотрудниками предприятия. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.