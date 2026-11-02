В Лахоре, Пакистан, в результате взрыва газового баллона на фабрике погиб 35-летний работник Саджид. Еще восемь его коллег получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Dawn.

Инцидент произошел в воскресенье на улице Гурумангат в районе Гулберг в Лахоре.

Взрыв на фабрике

Взрыв произошел на первом этаже фабрики Shezan Bakers. В тот момент там работали более 40 сотрудников. По словам представителя Rescue 1122, после взрыва обрушилась часть здания.

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Пострадавших доставили в больницу

Представитель спасательной службы также сообщил, что взрыв произошел вскоре после утечки газа из баллона. Он назвал погибшего Саджидом и отметил, что спасатели доставили пострадавших в больницу.

По данным издания, погибший и все восемь пострадавших были сотрудниками предприятия. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

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