9 ноября в результате взрыва на сталелитейном заводе группы Habaş в турецком Алиаге погибли 19 человек. Еще один человек пропал без вести и считается погибшим. Взрыв произошел около полудня, а окончательное число жертв устанавливали несколько дней, поскольку часть тел оставалась под завалами. Об этом сообщает France 24.

Расследование взрыва

По данным издания, инцидент произошел во время замены котла: внутри большой промышленной печи обрушился мостовой кран. Прокуратура начала расследование. На видео с места происшествия виден густой столб дыма над предприятием. На другой записи, предположительно, видны тела, накрытые голубыми тентами, рядом с машинами скорой помощи.

По данным газеты Evrensel, предприятие не остановило работу полностью в день трагедии: производство продолжалось везде, кроме участка, где произошел взрыв. Представители объединения Umut-Sen, которое поддерживает создание независимых профсоюзов, заявили France 24 о ненадлежащих условиях труда и нехватке средств защиты на заводе. По их словам, работники боятся говорить с прессой из-за угрозы попасть в неофициальные черные списки.

Это не первый смертельный инцидент на заводе Habaş за последнее время. 21 октября там погиб субподрядчик, упавший с высоты, а 5 ноября 20-летний субподрядчик погиб во время взрыва, когда накачивал шину.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержания и ограничения для работников

По данным France 24, девять человек находились под стражей в рамках расследования, еще двоим назначили домашний арест, среди них — председателю Habaş Мехмету Рюштю Башарану. В мае 2026 года Башаран и другие топ-менеджеры группы были приговорены к более чем четырем годам лишения свободы, а также им запретили работать по профессии в течение года и девяти месяцев по делу о взрыве газового танкера в провинции Коджаэли в 2017 году.

В день взрыва суд в Алиаге ввел запрет на распространение в медиа и социальных сетях информации, интервью, критики и комментариев относительно инцидента до завершения расследования. В тот же день полиция задержала представителей профсоюзного объединения Эгейского региона Юджеля Мемиша и Сонай Тезджан после их призывов усилить безопасность труда; позднее их отпустили.

13 ноября руководство завода объявило работникам запрет приносить на территорию мобильные телефоны. По меньшей мере девять человек, протестовавших против этого решения и требовавших независимую комиссию для расследования взрыва, были задержаны и отпущены в тот же день. Запрет на телефоны отменили через несколько часов.

Проблемы безопасности труда

Обсерватория Health and Safety Labour Watch, которая ведет учет смертей на рабочих местах в Турции, сообщила, что с начала 2026 года по 13 ноября зафиксировала не менее 2014 таких смертей. По ее оценке, ежегодно в стране из-за несчастных случаев на производстве погибают не менее 2 тысяч человек, без учета смертей от профессиональных заболеваний. Международная организация труда в 2024 году зафиксировала в Турции 11,5 смертей на производстве на 100 тысяч работников.

Читай нас в