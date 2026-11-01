Вечером 31 октября в городе Альхесирас департамента Уила на юге Колумбии произошел взрыв возле развлекательного заведения. Погиб один сотрудник полиции, еще семь человек получили ранения.

Взрыв в развлекательном районе

Инцидент произошел в так называемой zona rosa — районе ночных развлечений и заведений отдыха — возле коммерческого заведения Las Palmitas, недалеко от въезда в город. В момент взрыва в районе находились люди, а полицейские проводили там мероприятия по наблюдению и контролю.

Среди семерых раненых — шестеро гражданских лиц и один полицейский. Всех пострадавших доставили в муниципальную больницу Альхесираса, сообщает The Rio Times.

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Обстоятельства выясняются

Согласно местным сообщениям, взрывчатку могли доставить на мотоцикле, однако официально этот способ не подтвержден. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва. О задержаниях по делу не сообщалось, ни одна группировка не взяла на себя ответственность, а власти не назвали возможных виновных.

Альхесирас уже подвергался взрывным атакам в этом году. 12 августа в сельской местности города во время взрывной засады погибли двое военных, по меньшей мере 16 человек получили ранения. Тогда власти предварительно возложили ответственность на фронт Ивана Диаса — группировку диссидентов FARC. В то же время источник не сообщает о какой-либо связи этой группировки со взрывом 31 октября.

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