В Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, 6 ноября произошел взрыв в квартире на пятом этаже жилого комплекса Andares del Mirador. Тяжелые ожоги получили 37-летняя стоматолог Лоида Диас Лима и двое ее детей — 12-летний мальчик и 7-летняя девочка. Об этом сообщает The Rio Times.

Состояние пострадавших

Детей доставили в отделение интенсивной терапии детской больницы Dr. Robert Reid Cabral. Они находятся на искусственной вентиляции легких, имеют серьезные ожоги и повреждения дыхательных путей и легких вследствие вдыхания горячего дыма.

Директор больницы Мейбл Джонс Лучано 8 ноября заявила о незначительном улучшении состояния детей, однако они остаются в реанимации. Их мать находится в отделении интенсивной терапии больницы Luis Eduardo Aybar, где ей оказывают помощь в связи с ожогами. Ее состояние также оценивается как тяжелое.

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Причину взрыва устанавливают

Семья переехала в квартиру 5 ноября — менее чем за 24 часа до взрыва. Жилье расположено на проспекте Авенида Индепенденсия, на седьмом километре, в столичном округе Дистрито Насиональ.

Официальная причина инцидента пока не объявлена. В материале говорится о предположениях относительно утечки газа. По словам родственников, в момент взрыва один из детей подключал диспенсер для воды. Близкие пострадавших также подозревают халатность при строительстве квартиры и требуют тщательного расследования.

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