Согласно расчетам независимого издания Novaya Gazeta Europe, Российская Федерация — государство-агрессор — с начала полномасштабной войны потратила на вооружение и боеприпасы сверх довоенного уровня 18,6 трлн рублей. Об этом сообщает Meduza.

Расходы, которых не было бы без войны

По оценке журналистов Novaya Gazeta Europe, общие «избыточные» военные расходы России в 2022–2026 годах составляют 43,6 трлн рублей. К этой сумме отнесли расходы, которых, по расчетам издания, не было бы без войны.

Из этой суммы 25 трлн рублей приходится на выплаты физическим лицам. Для подсчета журналисты учли за пять лет денежное довольствие военных, пенсии, социальную поддержку военнослужащих, зарплаты работников оборонной промышленности, а также компенсации за гибель и ранения. Затем они сравнили эти расходы с тем, как они могли бы вырасти без войны.

Издание отмечает, что эти 25 трлн рублей нельзя полностью считать потерянными для экономики, поскольку средства направлялись на потребление, которое составляет около половины российской экономики.

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Сравнение с социальными расходами

Расходы на оружие и боеприпасы в размере 18,6 трлн рублей включают финансирование государственного оборонного заказа сверх довоенного уровня, в том числе вооружение, которое уже было уничтожено или еще не поступило на фронт. Экономистка Университета штата Пенсильвания Татьяна Михайлова заявила, что даже не уничтоженный танк является потерей благосостояния, поскольку не приносит пользы людям.

Novaya Gazeta Europe сравнивает 18,6 трлн рублей с трехлетними текущими расходами российского бюджета на здравоохранение в 2022–2024 годах или почти всеми текущими расходами на образование за тот же период.

В бюджете России на 2026 год на оборону заложили 12,93 трлн рублей. В одобренном Госдумой проекте бюджета на 2027 год по статье «Национальная оборона» предусмотрено 17,1 трлн рублей, или 35,2% всех расходов. Еще 4,3 трлн рублей планируют направить на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность». По данным The Bell, вместе это составит 44% бюджетных расходов, хотя фактическая доля может быть выше из-за военных расходов по другим статьям.

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