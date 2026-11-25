Издание Variety подтвердило 19 из 20 фильмов, прошедших в следующий этап отбора на 99-ю премию «Оскар» в категории визуальных эффектов. Отделение визуальных эффектов Академии уведомило создателей этих лент о прохождении дальше накануне Дня благодарения. При этом Академия не публикует этот список и не комментирует, какие именно фильмы продолжают участие.

Подтвержденные фильмы

Среди лент, о которых сообщило Variety, — «Дюна: Часть третья» Дени Вильнёва, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Проект “Аве Мария”», «День раскрытия» Стивена Спилберга и «Мстители: Судный день».

У Disney четыре подтвержденных проекта: «Мстители: Судный день», «Звездные войны: Мандалорец и Грогу», «Whalefall» и полнометражная игровая версия «Моаны». В список также вошли «Godzilla Minus Zero», «Ramayana: Rise of a Legend», «Spider-Man: Brand New Day», «Supergirl», «Jumanji: Open World», «The Mosquito Bowl», «Heart of the Beast», «The Sheep Detectives», «Backrooms», «Digger» и снятый в технике стоп-моушн фильм студии Laika «Wildwood».

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Один из 20 фильмов на момент публикации материала Variety оставался неподтвержденным.

Дальнейший отбор

Предварительное голосование за шорт-лист продлится с 7 по 11 декабря, а шорт-листы во всех категориях объявят 15 декабря. После этого 10 отобранных фильмов представят членам Отделения визуальных эффектов во время презентаций 8–10 января.

Голосование за номинации запланировано на 11–15 января, а номинантов объявят 21 января. Церемония 99-й премии «Оскар» состоится 14 марта в театре Dolby в комплексе Ovation Hollywood.

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