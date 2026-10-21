Исследование отпечатков пальцев на терракотовых воинах из мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди близ Сианя показало, что к изготовлению части скульптур могли быть привлечены не только взрослые мужчины, но и женщины и несовершеннолетние. Об этом сообщает South China Morning Post.

Анализ 79 отпечатков

Группа исследователей во главе с доценткой Школы археологии Шаньдунского университета Шэнь Цзиньи проанализировала 79 хорошо сохранившихся отпечатков, обнаруженных на 36 фигурах с участка T23 в первой яме мавзолея. На каждой скульптуре было от одного до пяти отдельных отпечатков, оставленных на голове, руках, доспехах, воротнике и ступнях.

Семьдесят три отпечатка образовались во время формовки, литья и сборки фигур, еще шесть — когда к поверхности прижимали заранее изготовленные декоративные элементы, включая заклепки доспехов и пояса. Ученые сфотографировали следы и измерили среднюю ширину папиллярных линий, которая увеличивается с возрастом.

Для оценки состава рабочей силы исследователи применили байесовскую смешанную модель, анализирующую совокупность отпечатков, а не определяющую пол человека по каждому отдельному следу. Они также сопоставили древние отпечатки с современными данными людей разного возраста и пола.

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Оценка состава мастеров

По расчетам исследователей, около 45% отпечатков могли принадлежать взрослым мужчинам, почти 32,7% — взрослым женщинам, а 22,3% — несовершеннолетним в возрасте до 15 лет. Согласно законам династии Цинь, 15 лет было границей совершеннолетия.

Ранее считалось, что масштабное ремесленное производство во время правления династии Цинь в 221–207 годах до нашей эры осуществляли исключительно взрослые мужчины. В то же время надписи на лакированных изделиях и правовые документы того периода указывали на участие женщин и детей в ремесленном труде под государственным надзором.

Ограничения выводов

Авторы подчеркнули, что участок T23 является лишь локальной частью первой ямы. Поэтому результаты могут отражать организацию труда отдельной производственной группы или определенного этапа работ, а не всего проекта. Терракотовую армию, погребенную вместе с Цинь Шихуанди после его смерти в 210 году до нашей эры, обнаружили в 1974 году местные жители, копавшие колодец.

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