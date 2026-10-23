Видео, распространявшееся в X как якобы кадры уничтожения Израилем оливковых деревьев на оккупированном Западном берегу реки Иордан в Палестине, было создано с помощью искусственного интеллекта. Ролик с бульдозерами, вырывающими деревья, начал распространяться 14 октября 2026 года и набрал более 200 тысяч просмотров в нескольких публикациях.

Признаки генерации Gemini

Как сообщает France 24, проверка ролика инструментом Google SynthID выявила водяной знак, свидетельствующий о создании видео чат-ботом Gemini. В правом нижнем углу кадра, где обычно размещается метка Gemini, было наложено изображение со знаком одобрения.

Запись также содержит визуальные ошибки, типичные для ИИ-генерации. В частности, ковш одного из экскаваторов в начале видео имеет необычные зубья, а через несколько секунд его вид меняется. Еще одно дерево на заднем плане падает до того, как его касается техника.

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Распространение ролика

Видео публиковали аккаунты с пропалестинской позицией. Его также распространила коммуникационная команда Палестинской администрации, однако позднее публикацию удалили. Ролик публиковали палестинский посол в Кот-д’Ивуаре и палестинское медиа Quds.

Реальные случаи уничтожения деревьев

В то же время уничтожение палестинских оливковых рощ на Западном берегу является документально подтвержденной проблемой. В конце сентября Reuters опубликовало фотографии, на которых бульдозеры израильской армии вырывают оливковые деревья в деревне Дейр-Низам в центральной части Западного берега. По данным Министерства сельского хозяйства Палестины, с 2023 года на этой территории было уничтожено, вырвано или сожжено не менее 100 тысяч оливковых деревьев.

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