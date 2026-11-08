В Австралии открытие пещеры принцессы Маргарет Роуз в штате Виктория перенесли на конец 2027 года. Туристический объект недалеко от границы с Южной Австралией закрыт для посетителей с 2021 года, когда его операторы вышли на пенсию в период ограничений на поездки из-за COVID-19.

Как сообщает ABC News, Parks Victoria пересмотрела график строительных работ из-за непредвиденных ограничений, связанных с доступностью подрядчиков. В октябре возле парковки установили знак, на котором завершение работ было указано на декабрь 2026 года.

Работы стоимостью более 2 млн долларов

На модернизацию комплекса предусмотрено 2 135 000 долларов из средств налогоплательщиков штата Виктория. Проект включает строительство новых туалетов, обновление инфраструктуры водоотведения и зоны для посетителей.

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Parks Victoria заявила, что уже завершила установку нового освещения в пещере и поручней, улучшение лестниц и обновление электрических систем. Представитель правительства Виктории отметил, что пещеры важны для местного туризма, а власти продолжают работы по их повторному открытию.

Местные жители жалуются на запущенность

Местный туристический оператор Дэвид Грэм рассказал, что на территории установили ворота из-за случаев вандализма. По его словам, заброшенный центр для посетителей и отсутствие постоянного жильца в соседней резиденции делают комплекс уязвимым. Он также отметил, что неоднократный перенос открытия наносит ущерб местному бизнесу.

Депутат Либеральной партии Рома Бритнелл заявила, что объект оставили приходить в упадок. Местный рыбак Ким Маллер, который посещал пещеру с детства, выразил надежду на ее скорое открытие. По его словам, туристов привлекали освещенные сталактиты и сталагмиты. Некоторые путешественники, приезжающие к закрытому комплексу, считают, что предупреждения о закрытии следует сделать более заметными.

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