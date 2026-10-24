Восстановление системы образования в секторе Газа после длительных перерывов в обучении и военных действий может занять до семи лет. Об этом в интервью Asharq Al-Awsat заявила директор по образованию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Джулия Дикус.

По ее словам, в начале учебного года в сентябре 2026 года представители агентства встречали детей, которые должны были учиться в третьем классе, но впервые попали в школьное здание. Некоторые ученики последних классов начальной школы из-за пандемии COVID-19 и трех лет войны имели не более одного полного учебного года очного обучения.

Большие пробелы в обучении

Исследование Кембриджского университета, Центра ливанских исследований и БАПОР ранее прогнозировало, что совокупные перерывы могут отбросить учеников на пять лет в освоении учебной программы. Дикус считает, что сейчас масштаб потерь знаний, вероятно, еще больше. Она также подчеркнула психологические травмы детей из-за потерь, постоянного страха обстрелов и неопределенности.

В начале 2026–2027 учебного года более 200 тысяч детей в Газе не имели доступа к организованному обучению, сообщила Дикус. В то же время Образовательный кластер в сентябре 2026 года зафиксировал 495 680 учеников в 687 учебных пространствах, организованных партнерами гуманитарного реагирования.

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Однако посещение таких пространств не означает возвращения к обычному школьному дню. У учеников меньше учебных часов из-за переполненности, нехватки принадлежностей, поврежденных зданий и временных помещений без надлежащих условий водоснабжения и санитарии. Дополнительными препятствиями являются перемещение населения и опасность взрывоопасных остатков войны.

Обучение в палатках и дистанционно

Сейчас обучение сосредоточено на четырех предметах: арабском и английском языках, математике и естественных науках. Параллельно расширяются программы психосоциальной поддержки. Университеты, а также учреждения технического и профессионального образования в Газе также понесли значительные разрушения и работают в измененном формате.

В конце сентября 2026 года БАПОР управляло примерно 84 временными учебными пространствами в Газе, которые охватывали почти 100 тысяч учеников. Еще около 280 тысяч учеников с первого по девятый класс получали организованное дистанционное образование. Очные занятия проводят в палатках и в части классов школ БАПОР, а некоторые семьи ежедневно освобождают пространство от собственных вещей для уроков.

Министерство образования и высшего образования Палестинской администрации одобрило программы с материалами, соответствующими палестинской учебной программе, включая дистанционное обучение БАПОР. В то же время неаккредитованные инициативы, по оценке Дикус, не обеспечат нынешнему поколению широкий доступ к высшему образованию. Она также отметила, что финансовый кризис БАПОР может осложнить продолжение и расширение образовательных программ.

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