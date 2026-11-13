Добыча нефти в Ираке достигла 4,6 млн баррелей в сутки — OilPrice

В Ираке добыча сырой нефти в октябре достигла 4,6 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2019 года. По сравнению с сентябрём объём производства вырос на 540 тыс. баррелей в сутки, сообщает OilPrice со ссылкой на ноябрьский отчёт Международного энергетического агентства о рынке нефти.

По оценке МЭА, октябрьская добыча Ирака примерно на 170 тыс. баррелей в сутки превысила квоту страны в рамках соглашения ОПЕК+.

Рост добычи в странах Залива

Кувейт в октябре также нарастил производство сырой нефти — с 1,58 млн баррелей в сутки в сентябре до 2,03 млн баррелей в сутки. При этом добыча страны оставалась примерно на 650 тыс. баррелей в сутки ниже её лимита ОПЕК+.

Саудовская Аравия, по данным МЭА, увеличила добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки — с 8,93 млн в сентябре до 9,99 млн в октябре. Агентство оценивает, что саудовская добыча в октябре была на 480 тыс. баррелей в сутки ниже квоты ОПЕК+.

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Разные оценки Саудовской Аравии

Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в октябре добыла 10,563 млн баррелей в сутки — немного больше своей квоты, составляющей около 10,5 млн баррелей в сутки. В ежемесячном отчёте ОПЕК Саудовская Аравия отметила, что часть прироста производства направили в хранилища, поэтому поставки нефти на внутренний рынок и на экспорт выросли не так существенно, как добыча.

По данным Саудовской Аравии, поставки нефти на внутренний и внешний рынки составили 7,122 млн баррелей в сутки в августе, 7,988 млн в сентябре и 9,2 млн в октябре.

Перевалка грузов в Ормузском проливе

Производители из стран Залива увеличили добычу на фоне более активной транспортировки нефти через Ормузский пролив. Рост потоков с августа связан с перевозкой грузов через пролив меньшими танкерами с последующей перевалкой на супертанкеры в Оманском заливе.

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