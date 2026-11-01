Отставные чиновники Пакистана призвали уважать волю народа — Dawn

В Исламабаде группа отставных государственных служащих, дипломатов и генералов призвала к равному отношению ко всем провинциям Пакистана и предостерегла от конституционных изменений, навязанных вопреки воле граждан. Авторы заявления считают, что на фоне углубления политического и экономического кризиса под угрозой могут оказаться единство и будущее страны, сообщает Dawn.

Призыв к конституционному правлению

Заявление, переданное изданию в субботу, распространил клуб Роедада Хана. Dawn описывает его как «отставной истеблишмент» Исламабада, поскольку в него входят влиятельные бывшие чиновники.

Документ подписали бывший глава ВВС, главный маршал авиации в отставке Аббас Хаттак, бывший чиновник Шакил Дуррани, а также бывшие дипломаты Ашраф Джахангир Кази, Хумаюн Кази и Асиф Дуррани. Они заявили, что конституционное правление должно быть реальностью, а не формальностью, а военные должны вернуться к своей основной миссии — защите страны и выполнению присяги.

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Дискуссия о новых провинциях

Заявление прозвучало на фоне возобновления дискуссий о перестройке провинциальной системы после предложений высокопоставленных чиновников создать новые провинции. Эти идеи вызвали возражения политических сил, которые опасаются, что изменение провинциальной карты ослабит автономию регионов и изменит существующий баланс сил.

Клуб также отверг модель гибридного управления, при которой выборные гражданские институты действуют рядом с неизбираемым центром власти. По мнению авторов заявления, такая система усиливает политическое недовольство и подрывает конституционный строй. Они призвали вернуться к волеизъявлению граждан на последних всеобщих выборах или провести новые выборы с участием всех национальных и региональных партий и избранных ими лидеров.

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