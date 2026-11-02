На Тайване заместитель представителя в Филиппинах, отставной генерал-лейтенант ВВС Ли Тиншен должен вернуться в страну и занять должность генерального директора Глобальной академии беспилотных летательных аппаратов (GUAVA). Об этом Taipei Times сообщило со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, рабочую группу Министерства иностранных дел Тайваня по дроновой дипломатии планируют объединить с GUAVA. Цель такого шага — консолидировать ресурсы и ускорить дроновую дипломатию Тайваня и сотрудничество в сфере асимметричной безопасности.

Опыт в армии и дипломатии

64-летний Ли Тиншен является выпускником Академии ВВС Китайской Республики. Он имеет опыт полетов на истребителях F-5E и относится к немногим старшим офицерам тайваньских вооруженных сил, получавшим образование в США. Ранее он также был заместителем командующего ВВС и помощником заместителя начальника Генерального штаба по вопросам связи, электроники и информации.

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После завершения военной службы в звании генерал-лейтенанта Ли работал заместителем исполнительного директора, а затем исполнительным директором Института исследований национальной обороны и безопасности. Должность заместителя представителя Тайваня в Филиппинах он занял в сентябре 2024 года.

Реформа дроновой дипломатии

Во время работы в Филиппинах Ли содействовал визиту в Манилу генерала, находящегося на действительной службе, а также первым официальным обменам между береговой охраной Тайваня и Филиппин после прекращения дипломатических отношений между сторонами в 1974 году, утверждает источник.

Он также помогал с передачей Филиппинам списанного 453-тонного судна Kinmen для гуманитарных поисково-спасательных операций. По информации источника, после объединения с полностью частно финансируемой GUAVA ее председателем должен стать Ли Ханьмин, тогда как Ли Тиншен будет отвечать за практическое выполнение политики в качестве генерального директора. Ожидается, что такой формат позволит более гибко вести переговоры о коммерческих возможностях, передаче технологий и международном совместном производстве.

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