В Эстонии отставной генерал-майор Вейко-Велло Пальм заявил, что в будущем страна не сможет набрать достаточное число призывников только среди мужчин из-за демографической ситуации. По его мнению, для пополнения военного резерва призыв следует распространить на женщин.

Пальм выступил во время публичной лекции министра обороны Мартина Херема в Тартуском университете. Как сообщает ERR News, отставной военный считает, что к 2040 году Эстония не сможет выполнить цель по набору более 4,1 тысячи призывников ежегодно.

Проблема пополнения резерва

По словам Пальма, срок службы длится около года, однако после его завершения люди остаются в резерве и могут привлекаться к ежегодным учениям. Именно обновление резерва он назвал главной проблемой.

Он отметил, что сейчас к службе привлекают чуть более половины мужчин из каждой возрастной группы. Среди причин — состояние здоровья и другие обстоятельства. Пальм сравнил ситуацию с Финляндией, где военную подготовку проходят около 60% представителей каждой возрастной группы, однако, по его оценке, даже такого показателя Эстонии было бы недостаточно.

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Аргументы о службе женщин

Пальм отверг аргумент о якобы несоответствии женщин физическим требованиям: по его словам, молодая женщина в хорошей физической форме соответствует установленным для мужчин нормативам. В то же время он признал необходимость разрабатывать снаряжение, приспособленное к женскому телосложению, в частности бронежилеты и шлемы.

Он также заявил, что большая доля женщин в Силах обороны Эстонии положительно повлияла бы на военное руководство и принятие военных решений. Сейчас женщины служат в Силах обороны как кадровые военные, а также участвуют в добровольческих организациях обороны.

Ранее директор Агентства оборонных ресурсов Ану Раннавески заявляла, что вопрос женского призыва заключается скорее не в том, вводить ли его, а в том, когда именно. В то же время министр обороны Мартин Херем и командующий Силами обороны Андрус Мерило выступают за поощрение женщин к службе при сохранении ее добровольного характера.

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