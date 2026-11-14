В провинции Футхо к северу от Ханоя логистический хаб Vietnam SuperPort стоимостью около $300 млн развивает уже работающий грузовой авиатерминал. Генеральный директор компании Яп Квонг Венг заявил, что ежемесячный доход терминала с июля вырос в пять раз. По его словам, клиентами объекта являются FedEx, крупные экспедиторские компании и производители электроники и оборудования для искусственного интеллекта.

Как сообщает Fortune, Vietnam SuperPort является совместным предприятием сингапурской логистической компании YCH Group и вьетнамского конгломерата T&T Group. Хаб площадью 83 гектара расположен на маршрутах между поясом производства электроники Вьетнама и границей с Китаем, откуда поступает большинство компонентов. Проект должен объединить автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские перевозки в одну логистическую услугу.

Пошлины и происхождение товаров

Глава SuperPort отметил, что компании планируют работу в условиях неопределенности вокруг американских пошлин. В начале года пошлины на товары из Вьетнама составляли 20%, а с июля для большинства товаров действует импортная пошлина в размере 12,5% после расследования США по Section 301 о контроле соблюдения трудовых норм. В дальнейшем тарифы могут измениться вследствие торговых переговоров США и Вьетнама или дополнительных американских проверок промышленного перепроизводства и защиты интеллектуальной собственности.

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В Вашингтоне часть представителей администрации президента Дональда Трампа выражает обеспокоенность тем, что китайские компании могут осуществлять во Вьетнаме минимальную обработку товаров, чтобы избежать более высоких пошлин на продукцию из Китая. В промежуточном торговом соглашении США и Вьетнама прошлого года Ханой согласился на 40-процентную пошлину на товары, признанные перегруженными из Китая. При этом Fortune не привел подробностей о таких критериях или порядке проверки.

Инфраструктура и расходы

По данным Fortune, Вьетнам стремится снизить логистические расходы, которые сейчас оцениваются в 16–20% ВВП, до менее чем 12% к 2030 году. Страна инвестирует $11 млрд в железнодорожную линию Лаокай—Ханой—Хайфон, которая должна соединить железнодорожную сеть Китая с глубоководным портом Хайфон. Вьетнам также должен заменить перегруженный аэропорт Таншоннят новым аэропортом Лонгтхань, который должен увеличить грузовые мощности на юге страны.

SuperPort планирует к 2030 году создать сеть из четырех портов в Юго-Восточной Азии. Среди запланированных объектов — мультимодальный комплекс Cambodia SuperPort площадью 130 гектаров в провинции Кампонгспы недалеко от Пномпеня и хаб в провинции Тэйнинь на границе Вьетнама с Камбоджей.

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