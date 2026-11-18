Исследователи Mayo Clinic выявили 70 вариантов гена BRCA2, носительство которых связано с умеренным риском развития рака молочной железы. Они частично нарушают функцию гена, поэтому их назвали гипоморфными вариантами. Результаты исследования, опубликованного в Nature Communications, могут помочь точнее оценивать индивидуальный риск и выбирать подходы к наблюдению и профилактике, сообщает News-Medical.

Оценка пожизненного риска

Ученые изучили влияние этих генетических изменений на работу BRCA2, а также проанализировали данные генетического тестирования большого числа людей, проходивших обследование на наследственные онкологические синдромы. По их оценкам, у людей, унаследовавших определенные варианты, пожизненный риск рака молочной железы составляет от 20% до 25%.

Для сравнения, носители более распространенных вредоносных вариантов BRCA2 имеют оценочный пожизненный риск в пределах 50–70%. Из-за более низкого уровня риска эти изменения также классифицировали как патогенные варианты со сниженной пенетрантностью. Это означает, что не все патогенные изменения BRCA2 связаны с одинаковой вероятностью заболевания.

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Скрининг и возможное лечение

Авторы отметили, что носители таких вариантов могут соответствовать критериям для регулярной маммографии и МРТ молочных желез и получать пользу от такого наблюдения. Более точная оценка риска также может быть важна при обсуждении с врачами операций по его снижению.

Исследователи отдельно проверили, могут ли опухоли, связанные с гипоморфными вариантами BRCA2, быть чувствительными к ингибиторам PARP — классу таргетных препаратов, препятствующих восстановлению поврежденной ДНК в раковых клетках. Полученные данные указывают, что часть таких опухолей может реагировать на эту терапию; целесообразность лечения для конкретного пациента может определить тестирование опухоли.

Работа была выполнена совместно с исследователями Ambry Genetics. Команда продолжает идентифицировать и характеризовать гипоморфные варианты BRCA1 и BRCA2, связанные с наследственным риском рака молочной железы.

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