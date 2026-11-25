Команда Mass General Brigham Cancer Institute выявила дополнительные мутации гена PIK3CA, которые могут способствовать устойчивости гормон-рецептор-положительного метастатического рака молочной железы к исследуемым препаратам. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Анализ ДНК 32 пациентов

Ученые проанализировали опухолевую ДНК, циркулировавшую в крови, до и после лечения у 32 пациентов с гормон-рецептор-положительным метастатическим раком молочной железы с мутациями PIK3CA. Участники получали исследуемые ингибиторы PI3Kα — инаволисиб или терзолизиб.

Эти препараты связываются с ферментом PI3Kα в другом участке, чем одобренные ингибиторы PI3Kα. По данным авторов работы, существующие одобренные препараты менее селективны и могут вызывать существенные побочные эффекты.

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Мутации вблизи участка связывания

Многие вторичные мутации PIK3CA, возникшие у пациентов после терапии, были сосредоточены вблизи участка, с которым связываются новые препараты. В клеточных моделях исследователи проверили эти изменения и определили мутации, приводившие к приобретенной резистентности.

В лабораторных моделях сочетание низких доз одобренных ингибиторов PI3Kα с исследуемыми препаратами, селективными к мутантному ферменту, подавляло резистентные раковые клетки. У мышей такая комбинация обеспечивала более длительное подавление опухолей, чем каждый из подходов по отдельности.

Онколог Дежан Юрич, один из старших авторов исследования, отметил, что выявленные изменения потенциально могут помочь отслеживать появление дополнительных мутаций PIK3CA во время лечения, оценивать вероятность прогрессирования болезни и рассматривать переход на другие варианты терапии. Ингибиторы PI3Kα нового поколения сейчас изучают в клинических исследованиях II и III фаз для лечения гормон-рецептор-положительного/HER2-отрицательного рака молочной железы и других распространенных опухолей.

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