Военная прокуратура Армии обороны Израиля сообщила семье Нетанеля Шкруна, погибшего после стрельбы возле Неве-Цуфа на Западном берегу, о намерении требовать смертной казни для подозреваемого. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обвинение по обновлённым нормам

По данным издания, это может стать первым обвинительным актом после внесения в мае изменений в Указ о положениях безопасности. Изменения предусматривают обязательный смертный приговор для лиц, признанных виновными в умышленном причинении смерти по статье 209(a1).

В то же время Армия обороны Израиля заявила, что военный суд назначает пожизненное заключение, если исключительные обстоятельства не требуют иного решения.

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Стрельба возле источника

По версии военных, накануне Йом-Кипура подозреваемый прибыл к источнику Эйн-Рая возле Неве-Цуфа и открыл огонь по находившимся там людям. После прибытия сотрудника службы безопасности произошла перестрелка, во время которой подозреваемый получил ранение и покинул место происшествия.

Парамедик службы «Маген Давид Адом» сообщил, что пострадавшего в возрасте около 30 лет нашли без сознания в автомобиле с несколькими огнестрельными ранениями. Медики провели сердечно-лёгочную реанимацию, восстановили ему пульс и вертолётом доставили в медицинский центр Рабина — кампус Бейлинсон в Петах-Тикве, где он позднее скончался от полученных ранений.

По данным Армии обороны Израиля, подозреваемого позднее нашли в больнице в районе Рамаллы, задержали и допросили силы безопасности.

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