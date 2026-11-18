Суданская армия и союзные ей силы продвинулись в трех районах штата Западный Кордофан в Судане, тогда как военизированные Силы быстрого реагирования (RSF) отступили. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает Anadolu Agency.

Операции в Западном Кордофане

По данным источников, военные проводили зачистки в деревнях района Аль-Хувай, а также в местностях к северу и востоку от Аль-Нухуда и Абу-Забада. В понедельник представитель сил специальных операций армии Мохамед Дидан заявил, что военные взяли под контроль Аль-Саатат, расположенный к северо-востоку от Абу-Забада.

По словам Дидана, Абу-Забад имеет стратегическое значение, поскольку соединяет северную и южную части Западного Кордофана. Суданские чиновники сообщили, что продвижение произошло после взятия армией Аль-Хувая в пятницу. Аль-Хувай расположен примерно в 100 километрах от Аль-Нухуда.

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Потребность в гуманитарной помощи

Местный Комитет по чрезвычайным ситуациям Дар-Хамар призвал доставить в Аль-Хувай продовольствие, медикаменты и экстренные запасы. В комитете заявили, что армия вернула контроль над восемью административными районами, и призвали власти штата и торговцев направить в район колонны с поставками.

Война между суданской армией и RSF продолжается с апреля 2023 года и, по данным источника, унесла десятки тысяч жизней. Согласно последней региональной оценке Агентства ООН по делам беженцев, из-за конфликта вынужденно перемещенными стали около 11,4 миллиона человек.

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