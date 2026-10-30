Йеменские военные заявили, что группировка хуситов в пятницу выпустила баллистические ракеты по Международному аэропорту Адена и президентскому дворцу Маашик в южном йеменском городе Аден. Об этом в заявлении сообщил представитель йеменских военных Маджед Абдулла ан-Нузайли, передает Anadolu Agency.

Цели ракетного запуска

По словам представителя, целями запуска были Международный аэропорт Адена и президентский дворец Маашик.

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Предыдущий удар по аэропорту

Сообщения о новых атаках появились на следующий день после возобновления работы аэропорта Адена. До этого его работа была временно приостановлена после ракетного удара хуситов в среду.

По данным йеменских властей, в результате удара в среду ранения получили двое гражданских, а аэропорт получил повреждения. На взлетно-посадочной полосе провели аварийные ремонтные работы. Anadolu Agency также отмечает, что этот удар нарушил выполнение рейсов.

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