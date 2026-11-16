Израильские военные перекрыли дорогу к домам возле Иерихона — Jerusalem Post

Израильские военные перекрыли еврейским семьям подъездную дорогу к комплексу домов возле Иерихона на Западном берегу реки Иордан. У жителей также изъяли оружие, выданное Армией обороны Израиля, сообщает Jerusalem Post.

Ранее в этом месяце 13 еврейских семей без координации или одобрения со стороны военных поселились в восьми зданиях на окраине Иерихона. Израильская гражданская администрация проверяет законность приобретения недвижимости и права собственности на нее, которые пока не установлены.

Меры безопасности

Центральное командование израильской армии пришло к выводу, что по соображениям безопасности семьи не нуждаются в немедленной эвакуации. В то же время его командующий генерал-майор Ави Блут решил не предпринимать шагов, которые могли бы легитимировать одностороннее заселение.

Военные ввели на месте «ограниченные меры безопасности». В частности, ближайший военный пост усилили с подразделения численностью в отделение до взвода, а также изъяли у жителей выданное армией оружие. Службы безопасности активизировали сбор разведданных из-за опасений возможных нападений.

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Ограничения доступа

Инженерные подразделения Центрального командования перекрыли этим семьям доступ к дороге, ведущей в зону А, чтобы они не пользовались маршрутами с высоким риском нападений. По данным командования, въезд в зону А для жителей запрещен.

Доступ к комплексу разрешен только из зоны C через зону огневых учений Пограничной полиции и по согласованию с ней. Военные также прекратили сопровождать гражданских в район комплекса, хотя в первые дни после заселения такие случаи происходили.

Кроме того, Ави Блут приказал не допустить самовольного заселения соседних зданий, принадлежащих двум бедуинским семьям. Они покинули эти здания из-за опасений эскалации напряженности возле Иерихона. Представитель армии заявил, что речь идет о незаконном строительстве в зоне C, в отношении части которого продолжаются процедуры принудительного исполнения и действуют приказы о сносе.

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