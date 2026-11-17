Несколько военных самолетов России — государства-агрессора — ненадолго вошли утром во вторник в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи. В ответ ВВС Южной Кореи развернули истребители, сообщает Korea Herald со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.

Самолеты не нарушали воздушное пространство

Южнокорейские военные обнаружили российские самолеты еще до их входа в зону идентификации ПВО. Истребители развернули, чтобы быть готовыми к возможным непредвиденным обстоятельствам.

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Позднее российские самолеты покинули зону, не нарушив воздушное пространство Южной Кореи. Зона идентификации ПВО не является частью территориального воздушного пространства: ее устанавливают, чтобы иностранные самолеты идентифицировали себя и избегали случайных столкновений. Россия и Китай не признают юрисдикцию Южной Кореи над этой зоной, ссылаясь на отсутствие оснований в международном праве.

Предыдущие входы в зону

Около трех месяцев назад несколько российских военных самолетов также вошли в зону над Восточным морем и покинули ее. Тогда Южная Корея также развернула истребители. В июне почти десять китайских и российских военных самолетов вошли в зону и вышли из нее над восточными и южными водами страны во время вероятных совместных учений. После этого Сеул выразил обеим сторонам решительный протест по дипломатическим каналам из-за несанкционированного входа.

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