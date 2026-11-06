Военные Нигерии заявили, что не заключали соглашения о прекращении огня с группировками «Боко Харам», «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP) и другими вооруженными группами. Представитель штаба обороны генерал-майор Самаила Уба на брифинге в Абудже заявил, что никакого прекращения огня нет.

По данным Anadolu Agency, командование сообщило, что военные будут продолжать операции против группировок, угрожающих общественной безопасности, а также против похитителей людей и других преступных сетей. В штабе обороны отметили, что против преступников будут действовать в рамках законных военных операций или привлекут их к ответственности.

Сообщения о возможных переговорах

Заявление военных прозвучало после сентябрьского материала The New Humanitarian. Издание со ссылкой на трех собеседников, имеющих контакты среди высокопоставленных участников вооруженных группировок, утверждало, что правительство якобы заключило временное перемирие с фракцией «Боко Харам» под руководством Ибрагима Бакуры Доро.

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По этим данным, договоренность якобы действовала с июня после переговоров, обеспечивших освобождение 360 гражданских лиц, похищенных в общине Нгоше в штате Борно на северо-востоке страны. Также речь шла о возможной выплате боевикам 5 млрд найр, или около 3,7 млн долларов. Правительство Нигерии опровергло осуществление такой выплаты.

Операции в сентябре и октябре

Уба сообщил, что в сентябре и октябре военные провели 588 операций в сфере безопасности. По его словам, были нейтрализованы 435 террористов и бандитов, задержаны 809 подозреваемых, а 198 повстанцев сдались.

Военные также, по словам представителя штаба обороны, спасли 717 похищенных людей и изъяли 5 666 единиц оружия, боеприпасов, взрывчатки и самодельных взрывных устройств. Вооруженные силы отслеживают боевиков, покидающих свои традиционные опорные пункты, чтобы не допустить создания ими баз в других частях Нигерии.

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