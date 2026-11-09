Военный суд гарнизона Гомы в провинции Северное Киву, Демократическая Республика Конго, приговорил к смертной казни 66 военнослужащих. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на радио ООН Radio Okapi, их признали виновными по трем пунктам обвинения, в том числе в трусости перед лицом противника.

Приговор по делу более 70 военнослужащих

В деле фигурировали более 70 солдат 3415-го полка конголезской армии. Четверых обвиняемых оправдали, еще одного приговорили к 10 годам лишения свободы. Среди предъявленных обвинений также названы мятеж и невыполнение приказов.

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Аресты в Валикале

По данным источника, осужденных военнослужащих задержали 20 октября на территории Валикале, где они, предположительно, совершили вменяемые им действия. В армии заявили, что процесс частично был направлен на укрепление дисциплины в вооруженных силах на фоне кризиса безопасности на востоке страны.

В октябре другой военный суд в ДР Конго приговорил к смертной казни 27 солдат за трусость после их отступления с передовой во время боев с повстанцами AFC/M23. По данным местных источников, на востоке страны продолжаются столкновения между правительственными силами и коалицией Refoundation of the Nation (FRN), в которую входит M23.

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