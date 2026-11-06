Выбросы углекислого газа в Китае в третьем квартале года сократились на 3,1% из-за снижения использования топлива в промышленности. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, которое цитирует финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Меньше нефти и транспортного топлива

По оценке CREA, потребление нефти в Китае за три месяца снизилось на 4%. Использование топлива в транспортном секторе сократилось еще заметнее — на 9%.

Также в третьем квартале потребление угля уменьшилось на 3,3%. В то же время снизились объемы вынужденного ограничения производства электроэнергии ветровыми и солнечными станциями.

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Тенденция продолжается более двух лет

Аналитики CREA отметили, что резкое снижение выбросов CO₂ продолжает тенденцию стабильных или снижающихся показателей, которая началась в марте 2024 года и продолжается более двух лет.

Отдельно CREA сообщил, что в период с марта по август Китай сократил импорт нефти и газа и больше полагался на альтернативные источники энергии, в частности ветер и солнце. По оценке центра, это позволило сэкономить 9,1 млрд долларов на импорте нефти и газа.

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