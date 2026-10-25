В 10 странах, включая Камбоджу, число случаев похищения или удержания граждан Южной Кореи в 2025 году выросло более чем вдвое — до 553 против 246 годом ранее. Больше всего таких случаев зафиксировали в Камбодже — 510, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные МИД и Национального агентства полиции Южной Кореи, полученные депутатом Ким Чжун Хваном.

Рост числа инцидентов

Общее число инцидентов с участием южнокорейцев в этих 10 странах выросло на 48,3% — с 2708 в 2024 году до 4016 в 2025-м. В статистику также вошли сообщения о потере имущества, потере связи с людьми и возможных исчезновениях.

Исследование охватило Россию, Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Таиланд, Китай, Сальвадор, Мексику, Ливан, Иран и Лаос. Это страны, в отношении которых Южная Корея чаще всего распространяла предупреждения для путешественников в течение последних пяти лет.

Наибольшее общее число инцидентов зарегистрировали в Китае — 1580 против 1133 годом ранее. В Таиланде показатель вырос с 755 до 1101. В Камбодже число всех зафиксированных инцидентов увеличилось с 348 до 917 — на 569 случаев, что составляет 43,5% общего прироста в 10 странах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ситуация в Камбодже

В Камбодже число случаев похищения или удержания выросло с 221 до 510. Сообщений о возможных исчезновениях стало 170 против девяти в 2024 году, а случаев потери связи — 124 против 52.

Во всех 10 странах число сообщений о потере связи выросло с 248 до 617, а о возможных исчезновениях — с 39 до 188. Число заявлений о потере имущества увеличилось с 730 до 1080.

Совместное полицейское подразделение

Совместное полицейское подразделение, созданное в Камбодже в декабре, освободило восьмерых граждан Южной Кореи из преступных комплексов. Также были задержаны 107 подозреваемых, в том числе предполагаемые участники мошеннических организаций. В подразделение входят семь южнокорейских и 12 камбоджийских полицейских.

В июле подразделение вместе с южнокорейскими дипломатами освободило гражданина Южной Кореи, которого удерживали в Сиануквиле. Операцию провели после обращения семьи; двух подозреваемых задержали.

Читай нас в