«Тоттенхэм» победил «Ипсвич» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги на стадионе Tottenham Hotspur Stadium. 18-летний Лука Уильямс-Барнетт, который впервые вышел в стартовом составе основной команды, открыл счёт на 15-й минуте, а на 51-й ассистировал Доминику Соланке. О матче сообщает The Guardian.

Гол и результативная передача

Уильямс-Барнетт забил после подачи Педро Порро на дальнюю штангу. Он опередил Абдула Уаттару и направил мяч в ворота коленом. По данным издания, футболист стал самым молодым автором гола «Тоттенхэма» в Премьер-лиге со времён Гарета Бейла в 2007 году.

Во втором тайме Уильямс-Барнетт прорвался по левому флангу, обыграл Дарнелла Ферлонга и отдал передачу Соланке, который забил второй мяч. Для нападающего это был первый гол на этом стадионе с марта.

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Преимущество хозяев

«Тоттенхэм» владел мячом 64% игрового времени и нанёс восемь ударов в створ ворот против трёх у «Ипсвича». Мохаммед Кудус в первом тайме попал в штангу со штрафного, а Джеймс Мэддисон не смог переиграть вратаря Кристиана Уолтона.

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби наблюдал за игрой с трибун, отбывая одноматчевую дисквалификацию. Победа стала для его команды четвёртой в последних пяти матчах чемпионата.

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