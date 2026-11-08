В Манчестере, Великобритания, шотландский боксёр Вилли Хатчинсон победил лондонца Джошуа Буатси и стал чемпионом WBC в полутяжёлом весе. В реванше судьи отдали победу Хатчинсону со счетами 117:112, 115:113 и 115:113.

Как сообщает BBC Sport, для 28-летнего Хатчинсона это была 21-я победа при двух поражениях в профессиональной карьере. Он взял реванш за поражение Буатси раздельным решением судей в их первом поединке в 2024 году. Тогда Буатси дважды отправлял соперника в нокдаун.

Титул вместо временного пояса

Субботний бой первоначально должен был определить обладателя временного титула WBC. Однако поединок получил статус титульного после того, как американец Дэвид Бенавидес отказался от пояса WBC, чтобы перейти в первый тяжёлый вес.

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Хатчинсон стал восьмым британским чемпионом мира в полутяжёлом весе и первым с 2017 года, когда титулом владел Нейтан Клеверли. Перед боем спортсмен рассказывал, что ещё в 13 лет записал в дневнике свою мечту стать чемпионом WBC.

Преимущество Хатчинсона в реванше

Во втором поединке Хатчинсон успешнее действовал в центре ринга, применял быстрые серии джебов и менял стойку. Буатси пытался работать по корпусу, как и в первом бою, но на этот раз соперник находил ответы на его атаки. В заключительных раундах Буатси пошёл вперёд, однако Хатчинсон удержал преимущество до финального гонга.

После победы Хатчинсон вызвал на бой британца Энтони Ярда, который присутствовал в зале. Среди потенциальных соперников нового чемпиона также называют победителя боя Дмитрия Бивола и Каллума Смита за остальные три титула в полутяжёлом весе, запланированного на 12 декабря, а также Бена Уиттакера, третьего номера рейтинга WBC и обладателя серебряного пояса организации.

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