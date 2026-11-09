«Уимборн Таун», клуб седьмого уровня, сыграет дома против «Брэдфорд Сити» во втором раунде Кубка Англии. В первом раунде команда обыграла представителя Лиги 2 «Кроули Таун», забив два мяча, и впервые вышла во второй раунд турнира.

Соперник из Лиги 1

«Брэдфорд Сити» подходит к матчу после победы над «Марин» со счетом 7:0. Клуб занимает седьмое место в третьем по силе дивизионе. О результатах жеребьевки второго раунда сообщает BBC Sport.

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Еще один матч второго раунда сведет «Довер Атлетик» с «Лестер Сити» — бывшим победителем Премьер-лиги и Кубка Англии. «Солсбери», который в предыдущей игре разгромил «Шолинг» со счетом 6:0, примет «Блэкпул» на стадионе «Рей Мак».

Другие пары и призовые

АФК «Файлд» примет «Лутон Таун», который возглавляет Джек Уилшер, а «Гайзли АФК» с седьмого уровня встретится с «Ноттс Каунти» из Лиги 1. Матчи второго раунда запланированы на уикенд, начинающийся в пятницу, 4 декабря. Победители получат 79 500 фунтов стерлингов призовых, тогда как проигравшим клубам гарантировано 21 200 фунтов.

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