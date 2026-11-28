Вингер сборной Уэльса Луис Рис-Заммит из-за болезни не сыграет в заключительном матче Nations Championship против Японии. Поединок состоится в субботу, 28 ноября, на Allianz Stadium в Твикенеме.

Изменения в составе Уэльса

По данным BBC Sport, 25-летний Рис-Заммит изначально был включен в стартовый состав в четверг. Его заменит вингер «Скарлетс» Эллис Ми, а игрок «Оспрейс» Том Роджерс добавлен в запас.

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Регбист «Бристоля» до этого выходил в стартовом составе во всех трех ноябрьских матчах сборной Уэльса. Он занес попытку в победной игре против Новой Зеландии, завершившейся со счетом 35:28. Рис-Заммит также отдал передачу, после которой Блэр Мюррей занес попытку в проигранном валлийцами матче с Австралией со счетом 26:29.

Борьба за девятое место

Сборные Уэльса и Японии заняли пятые места в своих секциях Nations Championship и в очном матче будут бороться за девятую позицию турнира. Луис Рис-Заммит провел за сборную Уэльса 46 международных матчей.

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