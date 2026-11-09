Вингер сборной Англии по регби Иммануэль Фейи-Вабосо пропустит остаток Чемпионата наций из-за травмы лодыжки, полученной в матче против Австралии. Об этом сообщает BBC Sport.

23-летний игрок получил травму в первом тайме победного для Англии матча с Австралией, завершившегося со счётом 45:22. Эпизод произошёл на 32-й минуте после захвата типа hip-drop, выполненного австралийским пропом Ангусом Беллом. За этот захват Белл получил жёлтую карточку. После перерыва Фейи-Вабосо на фланге заменил Генри Поллок, который обычно играет в линии форвардов.

Потери перед матчем с Японией

В ближайшем матче с Японией сборная Англии также не сможет рассчитывать на центрового Себа Аткинсона, форварда Олли Чессема и фулбэка Джорджа Фербенка. У Аткинсона проблема с бедром, Чессем травмировал плечо, а Фербенк пропустит как минимум игру с Японией из-за дискомфорта в паху.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опытный фланкер Том Карри также не сыграет этой осенью, поскольку почувствовал дискомфорт в бедре. Из-за отсутствия Аткинсона Англии может понадобиться новое сочетание центровых: на позиции внутреннего центрового могут сыграть Фрейзер Дингуолл или Макс Оджомо.

Изменения в составе

В состав из 36 игроков вызвали Макса Хикса из «Ньюкасла», который ещё не имеет матчей за национальную команду, а также Джека Кеннингема из «Харлекуинз». В заявку также вошли скрам-хаф Арчи Макпарленд, центр Макс Оджомо и вингеры Ноа Калуори и Тобиас Эллиотт.

После матча с Японией на «Твикенхэме» англичане 21 ноября сыграют против Новой Зеландии на «Альянц Стэдиум». Финальный уикенд Чемпионата наций состоится 27–29 ноября.

Читай нас в