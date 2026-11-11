В польском Заверце тренер «Алурон CMC Варты» Михал Винярский заявил, что сейчас не считает ни Камила Рыхлицкого, ни Бартломея Болондзя безоговорочным первым диагональным. По его словам, оба волейболиста должны быть готовы выйти на площадку и заменять друг друга в зависимости от формы. Об этом сообщает Interia Sport.

Конкуренция за место в стартовом составе

Рыхлицкий представляет сборную Италии. Он родился в Люксембурге и ранее выступал за национальную команду этой страны. К «Варте» он присоединился после выступлений за ЗАКСА из Кендзежина-Козле, где стал самым результативным игроком чемпионата.

Сезон в стартовом составе команды из Заверце начал Болондзь, который летом демонстрировал хорошую форму в сборной Польши под руководством Николы Грбича. Рыхлицкий четыре раза выходил в стартовой шестёрке после того, как некоторое время оставался среди запасных.

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Итальянский волейболист назвал эту ситуацию необычной для себя, поскольку в предыдущих командах имел стабильное место в основном составе. В то же время он считает конкуренцию полезной: на тренировках у команды есть две сильные шестёрки.

Матч с «Ресовией»

После поражения от ГКС Катовице и неудачи в матче за AL-KO Суперкубок Польши «Варта» улучшила результаты. В игре против «Ассеко Ресовии» из Жешува команда победила со счётом 3:0, а Рыхлицкий набрал 13 очков и выполнил четыре эйса.

На тот момент клуб из Заверце занимал второе место в таблице, уступая лишь непобеждённой «Богданке ЛУК Люблин». Следующий матч «Варта» должна была провести 14 ноября против «Стилона» из Гожува, который шёл 11-м. Рыхлицкий отметил, что для него и Болондзя ключевым качеством в течение сезона будет терпение, поскольку команде понадобятся оба диагональных.

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