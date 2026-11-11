Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор записал видеообращение для 13-летнего Захера из Судана, который потерял обе ноги в результате удара беспилотника в Хартуме, и пригласил его вместе посетить матч мадридского клуба. Об этом сообщает BBC News.

Захер посмотрел обращение в Каире, где он вместе с матерью почти год проходил лечение, операции и реабилитацию. В видео бразильский игрок сказал, что знает историю мальчика, пожелал ему вернуться к футболу и обрести счастье. Захер ответил, что слова футболиста очень его воодушевили, и он надеется однажды получить визу, чтобы принять приглашение.

Лечение и протезы

Мальчик потерял ноги в 2024 году, когда вместе с матерью оказался в Хартуме в зоне боевых действий между суданской армией и парамилитарными Силами быстрого реагирования. У семьи не было денег, чтобы уехать из города, и для выживания она продавала чечевицу на улице. После удара беспилотника Захеру ампутировали обе ноги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После сюжета BBC о мальчике британская юристка суданского происхождения Дана Латиф помогла организовать онлайн-сбор на его лечение. Кампания собрала 45 тысяч фунтов стерлингов, или около 60 тысяч долларов. У Захера и его матери не было паспортов, а их свидетельства о рождении были уничтожены во время войны, однако позднее им удалось выехать в Египет.

Возвращение в Хартум

В Каире Захер перенес дополнительную операцию, прошел физиотерапию и научился пользоваться протезами. Он снова может ходить и бить по мячу. Врач Бинтельмуна Эльтейеб, участвовавшая в его лечении, рассказала, что мальчик стал значительно увереннее в себе и чаще улыбается.

Захер и его мать уже вернулись в Хартум и надеются, что смогут корректировать протезы по мере его роста. По данным ЮНИСЕФ, в Судане более 17 миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи. Организации удалось подтвердить, что по меньшей мере 4 300 детей погибли или получили увечья, хотя реальное число, вероятно, выше.

Читай нас в