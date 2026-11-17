Анализ данных 340 924 взрослых участников британского проекта UK Biobank показал, что умеренное потребление вина было связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время употребление пива, сидра или крепкого алкоголя даже в небольших количествах связали с повышенным риском такой смерти, сообщает ScienceDaily.

Данные более 340 тысяч участников

Исследователи проанализировали сведения о людях, присоединившихся к UK Biobank в 2006–2022 годах. В начале участия они заполняли анкеты о рационе и употреблении алкоголя. Ученые распределили респондентов по количеству потребленного чистого алкоголя, а не по числу бокалов или бутылок, поскольку напитки имеют разную крепость.

За состоянием здоровья участников наблюдали в среднем более 13 лет. В группе с высоким уровнем потребления алкоголя риск смерти от любой причины был на 24% выше, риск смерти от рака — на 36% выше, а от болезней сердца — на 14% выше, чем среди тех, кто не употреблял алкоголь или делал это редко. Такая связь была выявлена независимо от преобладающего вида напитка.

Различия по виду напитка

Наиболее существенная разница проявилась среди людей с низким и умеренным уровнем потребления. У тех, кто употреблял вино в таких объемах, зафиксировали более низкий риск смерти. В частности, в группе умеренного потребления вина риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 21% ниже, чем у людей, не употреблявших алкоголь или употреблявших его редко.

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Напротив, даже низкое потребление пива, сидра или крепких напитков связали с риском смерти от сердечно-сосудистых причин, который был на 9% выше. Эти показатели отражают относительную разницу между группами, а не абсолютную вероятность смерти для отдельного человека.

Исследование не доказывает защитного действия вина

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственную связь. Более низкий риск среди потребителей вина может быть связан не только с самим напитком, но и со способом его употребления, питанием и другими привычками. Исследователи учли в анализе возраст, социально-экономические обстоятельства, образ жизни и показатели кардиометаболического здоровья, однако анкеты отражали употребление алкоголя только в начале исследования.

Ученые также отметили, что участники UK Biobank в целом могут быть здоровее населения в целом. Результаты представили на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии ACC.26. Авторы подчеркнули, что полученные данные не являются основанием начинать употреблять вино ради здоровья сердца.

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