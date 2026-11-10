Выпускница Краснодарского государственного института культуры Каролина Гонгадзе заявила, что в российском вузе существует перечень стран, танцы которых студентам-хореографам не разрешают ставить в дипломных проектах. Об этом она рассказала в видео в Instagram, сообщает Meduza.

Грузинский и молдавский танцы

Темой дипломной работы Гонгадзе был традиционный фольклор в современном грузинском хореографическом искусстве. По ее словам, тему согласовали, и она начала над ней работать, однако позднее ей сообщили, что постановку грузинского танца для практической части проекта могут не разрешить. Причиной назвали то, что Грузия якобы недружественна по отношению к России. В видео не уточнялось, кто именно сообщил ей об этом.

По словам Гонгадзе, в итоге Грузия не попала в перечень стран, танцы которых нельзя ставить в институте. В то же время одна из ее одногруппниц, как она утверждает, не смогла поставить молдавский танец.

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Отмененное выступление и украинские танцы

Гонгадзе также рассказала, что преподаватель недавно попросил ее подготовить армянский танец для фестиваля в ноябре. Выступление позднее отменили из-за утверждений, что Россия и Армения не являются друзьями. Она добавила, что в 2022 году студентам, уже подготовившим украинские танцы для дипломных проектов, не позволяли их представить.

В видео не уточнялось, является ли этот перечень официальным и утвержден ли администрацией института, или он носит неформальный характер. Также неизвестно, когда именно его ввели и когда Гонгадзе завершила обучение. Видео больше недоступно в Instagram: его могли скрыть или удалить, причина неизвестна. Институт не комментировал видео.

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