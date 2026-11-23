Американские штаты Вирджиния и Орегон подали иски против связанной с Илоном Маском компании SpaceX Super Intelligence Corp из-за ИИ-модели Grok. В исках утверждается, что компания получала прибыль от функции, которая якобы позволяла создавать из фотографий материалы сексуального насилия над детьми и другие сексуализированные изображения без согласия людей.

Как сообщает Channel NewsAsia, это первые иски штатов против компании по подобным претензиям. Ранее несколько генеральных прокуроров штатов объявляли о расследованиях в отношении Grok. Иски подаются в суды штатов на основании законов о защите прав потребителей. Вирджиния и Орегон добиваются возмещения ущерба, штрафов и судебных предписаний, которые должны обязать компанию прекратить предполагаемые нарушения законодательства.

Претензии к режиму редактирования изображений

В исках SpaceX обвиняют во введении потребителей в заблуждение относительно безопасности Grok и в отсутствии достаточных мер защиты. По утверждению истцов, компания одновременно продвигала так называемый «пикантный режим», который позволял на основе существующей фотографии человека генерировать обнаженные или сексуализированные изображения либо видео.

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В иске Вирджинии приведены данные исследования Center for Countering Digital Hate. Организация оценила, что с декабря 2025 года по январь 2026 года Grok сгенерировал и опубликовал в X миллионы сексуализированных изображений, в том числе более 20 тысяч изображений с детьми. Представители SpaceX были недоступны для комментариев вне рабочего времени.

Другие судебные дела

SpaceX также сталкивается с более чем десятком исков от людей, которые заявляют, что Grok создавал без их согласия сексуализированные изображения их самих в несовершеннолетнем или взрослом возрасте. В Великобритании иск против компании подала законодательница Джесс Асато после того, как пользователи Grok создали ее сексуализированные изображения. Компания отрицала эти претензии, заявляя, что очевидно вымышленный контент, созданный ИИ, не может нарушать право человека на неприкосновенность частной жизни.

В середине января xAI сообщила об ограничении редактирования изображений в Grok и блокировке генерации изображений людей в откровенной одежде там, где это незаконно. По данным Reuters, в начале февраля, уже после введения новых ограничений, Grok продолжал генерировать сексуализированные изображения людей, когда пользователи прямо указывали на отсутствие их согласия.

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