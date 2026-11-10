Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен на технологическом саммите Web Summit в Лиссабоне, Португалия, заявила, что Европейский Союз должен сотрудничать в сфере микрочипов для искусственного интеллекта только с очень надежными партнерами.

Защита критических технологий

Как сообщает Politico, Вирккунен отнесла к критическим технологиям полупроводники для ИИ, квантовые технологии, кибербезопасность и спутники. По ее словам, в таких технологических сферах важно предотвращать утечки технологий и сохранять коммерческие тайны в Европе.

Отвечая на вопрос о надежных партнерах, чиновница назвала США традиционно ближайшим партнером ЕС по вопросам безопасности и технологий. Вирккунен не уточнила, считает ли она Nvidia менее надежной после сообщений о возможной шпионской операции против ее генерального директора Дженсена Хуанга.

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Зависимость от американских чипов

По данным издания, Nvidia начала внутреннее расследование, чтобы выяснить, мог ли Хуанг стать целью китайской разведки. Он признал роман после сообщений об отношениях с руководительницей сингапурской компании дата-центров Megaspeed, которую правительство США считает китайской шпионкой. Nvidia не предоставила оперативного комментария на запрос Politico.

Вирккунен также признала, что Европа сейчас существенно зависит от ИИ-чипов нескольких американских компаний, поскольку имеет ограниченные возможности для самостоятельного проектирования и производства таких полупроводников. ЕС стремится развивать эти возможности в рамках Европейского закона о чипах.

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