Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой конституции. В нем нет ссылки на Декларацию о независимости 1990 года, в преамбуле которой упомянута совместная резолюция Армянской ССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении».

Проект разместили на специальном сайте, где граждане смогут ознакомиться с ним и подать предложения. Как сообщает Meduza, удаление ссылки на декларацию было одним из условий Азербайджана для заключения мирного соглашения. Баку считает эту формулировку территориальной претензией Армении на Нагорный Карабах.

Не хватает голосов для референдума

Для вынесения проекта на референдум необходима поддержка как минимум 70 депутатов парламента. Правящая партия «Гражданский договор» имеет 64 из 105 мест, поэтому Пашинян обратился к оппозиции с просьбой предоставить необходимые голоса.

20 ноября во время выступления в парламенте он заявил, что подаст в отставку в течение недели, если избиратели отвергнут новую конституцию. Премьер также пообещал не баллотироваться на новый срок в 2031 году, если документ примут.

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Оппозиция и условия Азербайджана

Две оппозиционные фракции — «Сильная Армения» и «Армянский альянс» — в совокупности имеют 41 мандат и уже отклонили предложение Пашиняна. Они рассматривают конституционные изменения как уступку Азербайджану.

Азербайджан выдвинул два условия для заключения мирного соглашения: распустить Минскую группу ОБСЕ, которая занималась урегулированием карабахского конфликта, и изменить конституцию Армении. В августе 2025 года Армения и Азербайджан предварительно согласовали мирное соглашение на встрече в Вашингтоне, однако не подписали его.

В сентябре 2023 года Азербайджан установил полный контроль над Нагорным Карабахом, после чего десятки тысяч этнических армян покинули регион. Непризнанная Республика Арцах официально прекратила существование 1 января 2024 года. Арцах — историческое армянское название региона.

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