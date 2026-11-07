В Армении начали подготовительные проектные работы для торгового коридора TRIPP, хотя операционное соглашение с США еще не завершено, а компания-оператор TRIPP Development еще не зарегистрирована. Об этом сообщает OilPrice.

В январе официальные лица США и Армении объявили о предварительной договоренности по созданию TRIPP Development, которая должна управлять коридором. Документ определил структуру собственности этой компании, однако стороны планировали согласовать операционные детали позднее. В конце октября парламент Армении одобрил законопроект, позволяющий сформировать TRIPP Development.

Подготовка инфраструктуры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 ноября заявил, что официальные лица не будут ждать регистрации компании и сразу начнут подготовку к реализации маршрута. После создания TRIPP Development результаты этой работы должны быть переданы компании.

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В рамках проекта могут построить автомобильную дорогу, железную дорогу, линии электропередачи и волоконно-оптической связи, а также энергетические трубопроводы. TRIPP расшифровывается как Trump Route for International Peace and Prosperity. Коридор является ключевым элементом предварительной мирной договоренности между Арменией и Азербайджаном, заключенной при посредничестве президента США в августе 2025 года. Он должен пройти по территории Армении и соединить Азербайджан с Нахичеванским эксклавом.

Реакция Ирана и давление России

Иран и Россия, государство-агрессор, выступили против маршрута. Москва и Тегеран опасаются, что он может повлиять на торговлю между двумя странами в направлении север—юг, а также высказывают подозрения относительно возможного присутствия США в сфере безопасности, связанной с TRIPP. Посол Армении в Иране Григор Акопян 2 ноября проинформировал иранских парламентариев о последних договоренностях по проекту.

Посол Ирана в Армении Халил Ширголами заявил журналистам в Ереване, что для Тегерана важны уважение территориальной целостности и суверенитета Армении, а также отсутствие действий третьих сторон, которые могли бы навредить стратегическим отношениям Еревана и Тегерана. Тем временем Кремль, по сообщениям, угрожал прекратить критически важные поставки газа Армении, если Ереван продолжит геополитическое сближение с Западом. Пашинян 4 ноября в Брюсселе заявил, что Армения может быть готова подать заявку на вступление в ЕС не позднее 2028 года.

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