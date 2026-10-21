Армения обратилась в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с просьбой признать торговые ограничения государства-агрессора России в отношении армянских товаров незаконными рыночными барьерами. Об этом The Moscow Times сообщает со ссылкой на министра экономики Армении Геворга Папояна.

По словам министра, Россия в этом году ввела масштабные запреты на ряд товаров из Армении. Ереван считает эти ограничения незаконными.

Обращение в ЕАЭС

Папоян заявил, что в случае признания ограничений барьером Россия будет обязана отменить их в течение 30 дней в соответствии с процедурами ЕАЭС. Армения уже подавала отдельные обращения по каждому из ограничений, введённых в последние месяцы.

В одном из случаев, по словам министра, Ереван заручился поддержкой трёх других государств-членов экономического союза. В то же время Россия, как утверждает Папоян, использовала право вето, чтобы заблокировать эти обращения.

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Рассмотрение и торговля с ЕС

ЕАЭС должен рассмотреть новое, более широкое обращение Армении 3 ноября. «Посмотрим, будет ли ощутимый результат», — сказал Папоян.

Ограничения со стороны России усиливались на фоне начала процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу. Тем временем ЕС снизил пошлины примерно на 80% армянского экспорта на следующие два года.

В совместном докладе России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, опубликованном во вторник, предупредили, что выход Армении из ЕАЭС или её сближение с ЕС может ударить по торговле, рынку труда и энергетическому рынку страны.

Отношения Москвы и Еревана ухудшились после установления Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом в сентябре 2023 года. Армянские чиновники обвиняли российских миротворцев в неспособности защитить регион и его армянское население во время наступления азербайджанских сил.

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